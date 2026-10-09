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11 октября 2026
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Погода

Стихия с дождем, снегом и ветром задержится 10 октября в Карелии

Субботний день потребует выдержки
капли дождя на стекле
Фото: Петрозаводск говорит

Непогода в Карелии будет бушевать еще больше в субботу, 10 октября, и похолодает еще сильнее. Об этом стало известно из сводки погоды, которую опубликовал региональный гидрометцентр.

В республике в этот день будет облачно. Ночью пройдут осадки, местами сильные, днем небольшие, местами умеренные в виде дождя, по северным районам с мокрым снегом. 

Ветер прогнозируется северный, северо-восточный, на юге ночью юго-западный, днем  западный, северо-западный умеренный, на севере местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью +2, +7, на севере до -2, днём будет колебаться от +4 до +9.

Облачная погода будет в Петрозаводске. Пойдет дождь, ночью временами сильный. Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток +7, +9. Атмосферное давление будет расти.

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