Стихия с дождем, снегом и ветром задержится 10 октября в Карелии

Субботний день потребует выдержки

Фото: Петрозаводск говорит

Непогода в Карелии будет бушевать еще больше в субботу, 10 октября, и похолодает еще сильнее. Об этом стало известно из сводки погоды, которую опубликовал региональный гидрометцентр.

В республике в этот день будет облачно. Ночью пройдут осадки, местами сильные, днем небольшие, местами умеренные в виде дождя, по северным районам с мокрым снегом.

Ветер прогнозируется северный, северо-восточный, на юге ночью юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный, на севере местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью +2, +7, на севере до -2, днём будет колебаться от +4 до +9.

Облачная погода будет в Петрозаводске. Пойдет дождь, ночью временами сильный. Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток +7, +9. Атмосферное давление будет расти.