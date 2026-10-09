Карельский фермер покорил Москву мобильным приложением для клубники

Фермер из Кондопожского округа завоевал золотую медаль на выставке «Золотая осень-2026»

фото «Петрозаводск говорит»

Карельский фермер придумал приложение для учета урожая клубники и получил награду на российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2026» в Москве. Об этом рассказали в региональном Минсельхозе.

Михаил Ярков разработал мобильное приложение, которое помогает автоматизировать учет работы клубничной фермы. С 2026 года мужчина внедряет сервис в своем хозяйстве в Кондопожском округе. Разработка помогает вести учет сбора урожая и полевых работ, планировать обработки растений средствами защиты и удобрениями, контролировать финансы.

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Карельский фермер победил в конкурсе «Лучшая практика внедрения технологий и инноваций в малом агробизнесе» и получил золотую медаль.