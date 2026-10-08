Специалист предостерегла россиян от одной опасности на природе

Осенняя традиция может обернуться походом к врачу

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Многие любят по осени сжигать сухую листву. Однако загородная, а особенно – дачная романтика, оказывается, не такая уж и безобидная. А мнение врача способно не только лишить эту популярную привычку волшебного флера, но и наотрез отказаться от подобных действий.

Сжигать опавшие листья, в принципе, не стоит, потому что это сильно загрязняет воздух, убивает почву и создает угрозу пожаров. Но специалист предупреждает еще и о мгновенной опасности для здоровья.

Привычка жечь осенью листву вредит здоровью глаз, заявила информационному порталу РИАМО врач-офтальмолог Анна Габрельян.

Зачастую листья влажные, поэтому в костре не горят, а тлеют, выделяя едкий дым, который содержит опасные своей токсичностью альдегиды, фенолы и смолы.

Эти вещества раздражают конъюнктиву, и глаз рефлекторно слезится. Обычно такое раздражение проходит за сутки. Но если задета роговица – это может быть от царапины золой или ожога от искры, то визита к врачу не избежать.

При появлении неприятных ощущений после пребывания у костра следует умыться, промыть глаза прохладной водой или физраствором и закапать увлажняющие капли, порекомендовала специалист.

К врачу нужно обратиться, если глаза болят, от света неприятно, зрение ухудшилось или появилась пелена. Краснота дольше двух суток или гной в уголках – весомый повод записаться на прием.