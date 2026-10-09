Два дня подряд в Приладожье будут слышны взрывы

Неспокойно будет в Лахденпохском округе

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Взрывные работы запланированы в Лахденпохском округе на начало следующей недели. О предстоящих шумных работах на местном карьере предупредила в официальном паблике администрация округа.



Так, 12 и 13 октября с 9:00 до 18:00 в карьере Яккима-2 будут проводиться взрывные работы. Местных жителей и гостей округа попросили не сохранять спокойствие и не паниковать.

В дни планируемых взрывов по периметру опасной зоны и на подъездах к карьеру будут выставлены постовые – это будет сделано для безопасности граждан.