С молотка уходит здание бывшего детского сада

Администрация Пудожского района выставила на торги муниципальное здание, которое раньше служило детским садом

Фото: сообщество «Подслушано в Пудоже | Карелия

Двухэтажное кирпичное здание площадью больше 576 квадратных метров в поселке Красноборский пустует уже некоторое время, и теперь власти решили найти ему новых владельцев. Информация о том, что его продают за 1,7 млн рублей, появилась в сообществе «Подслушано в Пудоже. Карелия».

Напомним, что детский сад в Красноборском закрыли в 2024 году. Причиной стало критическое состояние здания: система отопления износилась на 90 процентов и поддерживать комфортную температуру для детей стало попросту невозможно. Сейчас здание ищет нового хозяина, который сможет вдохнуть в него вторую жизнь.