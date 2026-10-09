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9 октября 2026
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Экономика

С молотка уходит здание бывшего детского сада

Администрация Пудожского района выставила на торги муниципальное здание, которое раньше служило детским садом
Здание детского сада выставлено на продажу
Фото: сообщество «Подслушано в Пудоже | Карелия

Двухэтажное кирпичное здание площадью больше 576 квадратных метров в поселке Красноборский пустует уже некоторое время, и теперь власти решили найти ему новых владельцев. Информация о том, что его продают за 1,7 млн рублей, появилась в сообществе «Подслушано в Пудоже. Карелия».

Напомним, что детский сад в Красноборском закрыли в 2024 году. Причиной стало критическое состояние здания: система отопления износилась на 90 процентов и поддерживать комфортную температуру для детей стало попросту невозможно. Сейчас здание ищет нового хозяина, который сможет вдохнуть в него вторую жизнь.

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