Комплексное развитие территорий меняет аварийный фонд Карелии

Благодаря этому механизму в Петрозаводске уже расселены десять аварийных домов

Фото: Центр управления регионом РК

В России благодаря комплексному развитию территорий (КРТ) введено более 5,5 млн кв. метров недвижимости, причём свыше 1 млн из них - за неполный 2026 год. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, к 2030 году на проекты КРТ должно приходиться 10% всего вводимого в стране жилья.

Сегодня в 81 регионе на площади более 30 тыс. га реализуется свыше 1,5 тыс. таких проектов. Их суммарный потенциал оценивается в 229 млн кв. м, из которых 171 млн придётся на жилую застройку.

КРТ помогает возвращать в оборот заброшенные и неэффективно используемые земли, создавать на их месте современные кварталы и решать проблему аварийного фонда. По словам генерального директора Фонда развития территорий Василия Купызина, в 37 регионах почти 257 тыс. человек улучшили жилищные условия, а общая площадь расселённых домов превысила 465,5 тыс. кв. м.

Карелия в числе наиболее активных регионов, где территории развивают комплексно, с расселением аварийных домов. В республике приняли девять решений о развитии территорий: по восьми уже заключены договоры, по девятому документы готовятся к подписанию.

В Петрозаводске по программе КРТ расселили десять домов - 81 семья получила компенсацию или благоустроенное жильё. До конца года в столице Карелии планируют расселить свыше 180 семей ещё на четырёх участках и включить в проект КРТ девять аварийных зданий на Зареке.