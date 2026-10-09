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11 октября 2026
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Экономика

Логистический центр за 600 млн построят в Петрозаводске

Грузовики перестанут ездить по улицам города с появлением нового склада на окраине карельской столицы
фуры, погрузчик
изображение сгенерировано Алисой AI

Логистический центр площадью около 15 000 кв. м собираются построить в районе Лесного проспекта в Петрозаводске. О планах сообщили в карельском Минэкономразвития.

Инвестору - ООО «Технопарк имени Чарльза Гаскойна-Кондопога» - предоставили земельный участок в аренду без торгов. В проект вложат около 600 млн рублей, создадут 22 рабочих места.

Чиновники рассчитывают, что логоцентр станет «перехватывающим складом». По их задумке, фуры станут разгружаться на окраине города, а малотоннажный транспорт развезет товары по остальным точкам. По оценкам, через комплекс будет проходить 10-11 фур в сутки. 

«Это значит, что тяжелый транспорт перестанет заезжать в город, улицы станут свободнее, снизится шум и нагрузка на дороги», 

- считают в министерстве.

В ведомстве считают, что в столице Карелии не хватает современных складов, а новый проект создаст современную логистическую инфраструктуру и укрепит статус города как ключевого узла транспортного коридора «Мурманск - Санкт-Петербург». 

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