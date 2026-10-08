Карельские предприятия увеличили вылов рыбы

От корюшки до путассу: где и сколько рыбы добыли карельские компании за девять месяцев 2026 года

изображение сгенерировано Алисой AI

Сколько рыбы с начала года поймали в озерах, морях и океанах рассказали в карельском Минсельхозе.

Рыбодобывающие предприятия Карелии добыли более 84 тысяч тонн водных биологических ресурсов, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Больше всего биоресурсов добыли в Баренцевом море и Атлантическом океане. Здесь ловили путассу, сельдь, треску и пикшу. Квота на океаническое рыболовство освоена карельскими предприятиями на 90%. Еще 1,4 тыс. тонн водных биоресурсов добыли в Белом море. Основная часть улова пришлась на морские водоросли.

На пресноводных водоемах региона поймали 1,2 тыс. тонн водных биоресурсов. Основу улова составили корюшка и ряпушка. Их добыли 552 и 101 тонна соответственно.

До конца года рыбодобывающие предприятия планируют добыть еще около восьми тысяч тонн водных биоресурсов.