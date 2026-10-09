Телесигнал пропадет в Костомукше и в районах Карелии

Плановые отключения телевещания намечены на следующей неделе в республике

Фото: Алиса ИИ

На неделе с 12 по 18 октября в Карелии ожидаются отключения телевещания в разных районах. Об этом сообщает радиотелевизионный передающий центр РК.

По данным РТПЦ, в разные дни недели сигнала не будет в Костомукше, Калевале, а также в населенных пунктах Боровой, Ведлозеро, Салми, Сумский Посад, Эссойла. График приводится ниже.

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Временные неудобства для телезрителей связаны с проведением плановых профилактических работ.

Ранее сообщалось о том, что обязательный курс по искусственному интеллекту включат в школьную программу в России.