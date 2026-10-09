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9 октября 2026
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Россия

Новый обязательный курс для всех школьников вводится в России

Ученики 5-11-х классов в России будут изучать основы ИИ
Учитель с учеником в классе
Фото: Алиса ИИ

В российских школах с сентября 2027 года будет введен новый обязательный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Об этом рассказал министр просвещения страны Сергей Кравцов, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил чиновник, апробация нового курса начнется в тысяче школ России уже со второй четверти. А в следующем учебном году ИИ будут изучать уже во всех школах страны. Курс охватит учеников 5-11-х классов. Он будет обязательным.

Уточняется, что детям будут рассказывать не только о возможностях искусственного интеллекта, но и о связанных с ним рисках.

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