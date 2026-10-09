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9 октября 2026
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Общество

Водитель учебной машины проехала на красный свет в Петрозаводске

Нарушительницу нашли дорожные полицейские карельской столицы
проехавшая на красный водитель авто
Фото: Скриншот со страницы паблика Госавтоинспекции Петрозаводска

Грубое нарушение правил дорожного движения на Голиковке в Петрозаводске попало на видео. Запись выложили в соцсетях. Автоинспекторы карельской столицы нашли нарушителя и наказали водителя за проезд на красный.

Нарушителем, как выяснилось, оказалась 38-летняя петрозаводчанка. 

Как рассказали в дорожной полиции Петрозаводска, нарушение зафиксировали 30 сентября на улице Мерецкова – водитель учебного автомобиля проехала на запрещающий сигнал светофора. 

В отношении водителя оформили административный материал. Петрозаводчанке грозит штраф в размере 1 500 рублей.

Полицейские объяснили петрозаводчанке, к каким тяжким последствиям могут привести такие маневры на дороге, и призвали не рисковать ни своей, ни чужими жизнями.

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