В Карелии выросло число обладателей знаков ГТО

Более тысячи человек сдали нормативы на золотые результаты

изображение сгенерировано Алисой AI

Все больше жителей Карелии включается в здоровый образ жизни. С начала года в регионе знаки отличия ГТО получили 1592 человек, в то время как за тот же период в прошлом году – 664.

В этом году 4067 жителей Карелии прошли тестирование всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На золотые знаки отличия нормативы выполнили 1233 человека, на серебряные – 257 человек, на бронзовые – 102, рассказали в карельском Минобразе.

В республике работают 20 центров тестирования ГТО, местные жители могут попробовать свои силы в сдаче нормативов в любом муниципальном образовании.