Легкоатлетки из Петрозаводска произвели фурор в Сочи

Команда спортивной школы №3 выиграла общий зачет всероссийских соревнований

Фото мэрии Петрозаводска

Команда спортивной школы №3 Петрозаводска очень успешно выступила на всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». Старты завершились в Сочи, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

В соревнованиях Полина Теричева стала первой в беге на 60 метров, показав результат 7,81 секунды. Рената Куликовская выиграла турнир в метании снаряда, установив рекорд России для своего возраста.

Среди всех команд, представлявших 22 региона России, в общем зачете спортсменки спортивной школы №3 заняли первое место.

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