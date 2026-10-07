Сборная России обошла Украину в рейтинге ФИФА

Опубликован обновленный рейтинг сильнейших футбольных команд мира

Фото: Алиса ИИ

Сборная России по футболу обошла Украину в обновленном рейтинге ФИФА. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В обновленном списке ведущих команд мира после паузы на игры сборных российская национальная команда сохранила 35-ю позицию. В сентябре-октябре подопечные Валерия Карпина обыграли Иран (2:0), Намибию (6:0) и сыграли вничью с Нигерией (3:3). Все матчи были товарищескими, поскольку Россия отстранена от официальных соревнований с февраля 2022 года.

Сборная Украины провела четыре игры в Лиге наций УЕФА. Украинцы одержали одну победу, один матч свели вничью и два проиграли. После этих результатов команда опустилась с 33-го на 36-е место в рейтинге ФИФА.

Возглавляют список по-прежнему чемпионы мира испанцы, на втором месте сборная Аргентины.

Ранее сообщалось о том, что Лионель Месси в ночь на 7 октября провел прощальный матч за сборную Аргентины.