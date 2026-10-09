Откровенный разговор: как спасти тир Станислава Романова в Карелии

Станислав Романов собирался закрывать свой тир, катастрофически не хватает денег на оплату аренды. Но за сутки вся страна собрала 230 тысяч рублей, чтобы оплатить долг

фото: Петрозаводск говорит

Станислав Романов - ветеран боевых действий. После ранения в Чечне он пересел в инвалидное кресло. Но не спился, а поступил в московский институт и начал стрелять из лука. В 2013 году он вернулся в Карелию и с другими активистами открыл Федерацию стрельбы из лука. И все эти 13 лет организация выживает на общественных началах.

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Если раньше ему обещали оплачивать ставку тренера, то сейчас уже и не обещают. Семь бед - один ответ: денег нет.

Станислав тренирует людей с инвалидностью, в тир приходят и ветераны СВО. Сейчас он работает над новым проектом для детей с ДЦП. И сам выступает успешно на соревнованиях, но за сборную Москвы. У Карелии на сборы средств нет. Вот так и упускаем славу, успехи, достижения, спортсменов и тренеров, которые уезжают в другие регионы.