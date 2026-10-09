Главврач в Карелии ждет суда за подлог и злоупотребление должностью

Руководитель занимался фиктивным трудоустройством

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя медицинского учреждения, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома Карелии.

Фигурант дела – 69-летний житель Петрозаводска. По версии следствия, с января 2024 года по август 2025 года обвиняемый, занимая должность главного врача одного из государственных бюджетных учреждений здравоохранения республики, фиктивно трудоустроил на должности технического персонала двоих мужчин, которые на самом деле не работали. По указанию гравврача в документы вносились заведомо ложные сведения о якобы отработанных часах, также были изданы приказы о предоставлении отпусков несуществующим работникам. Зарплата также начислялась им из бюджета учреждения.

В результате государственному учреждению был причинен материальный ущерб на сумму свыше 500 тысяч рублей.

Как уточнили в Следственном комитете Карелии, на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму более 300 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.