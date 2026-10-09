Разбившийся мопед пропал после ДТП на одной из дорог Карелии

Водитель мопеда попал в больницу, полиция ищет сам транспорт

Фото: Госавтоинспекция Карелии

ДТП с участием мопеда произошло в конце лета в Медвежьегорском округе. Тогда, как сообщалось ранее, водителя мопеда подвела скорость.

Госавтоинспекция устанавливает местонахождение мопеда Alfa, рассказали в полиции Медвежьегорска.

Авария произошла 26 августа, около 18:00 на 69 километре автодороги «Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа». По предварительным данным, 38-летний житель Медвежьегорского округа, двигаясь на мопеде Alfa, неправильно выбрал скорость движения. В результате водитель упал с мопеда и получи травмы. Мужчину госпитализировали.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мопеда, просят сообщить об этом в полицию.

Информаторам гарантируется конфиденциальность, заверили в источнике.