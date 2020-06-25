Запах фекалий на проезде Тидена будет ликвидирован

В «РКС Петрозаводск» пообещали, что вопрос с запахом фекалий на проезде Тидена будет решен.

Напомним, вчера мы писали о том, что в редакцию портала «Петрозаводск говорит» обратилась петрозаводчанка Анастасия с криком о помощи. По ее словам, ремонт канализации на проезде Тидена обернулся тем, что дорогу завалили сухим говном.

«На проезде Тидена после проведения работ по ремонту канализации, свезли кучи сухого говна с очистных сооружений для засыпки последствий»,

– негодует петрозаводчанка.

В пресс-центре мэрии Петрозаводска нашему изданию ответили, что указанный петрозаводчанкой участок не является дорогой. Это просека – зона производства работ по перекладке канализации в лесном массиве.

«В рамках реализации инвестиционной программы АО «ПКС-Водоканал» производит перекладку сетей канализации, расположенных вдоль проезда Тидена. Ранее данные сети принадлежали ОАО «ОТЗ», после ликвидации которого сети находились в аварийном состоянии – в результате постоянных засоров происходил излив стоков на поверхность. Согласно Ордеру на производство земляных работ срок выполнения работ АО «ПКС-Водоканал» с 10.02.2020 по 31.07.2020. Поскольку работы производятся преимущественно в лесном массиве, в восстановлении покрытия с использованием грунта нет необходимости (только обратная засыпка и планировка территории)»,

– пояснили нам в пресс-центре.

Чуть позже к нам в редакцию поступил официальный ответ от пресс-службы «РКС-Петрозаводск». Публикуем его дословно.

«После закрытия Онежского тракторного завода многие годы канализационные сети, проходящие по проезду Тидена к району Усадьба г. Петрозаводска, оставались бесхозными, хотя нуждались в капитальном ремонте. Теперь обязанности по обслуживаю этих сетей взяло на себя АО «ПКС-Водоканал». Сотрудники водоканала заменили 740 метров сетей, также «РКС-Петрозаводск» планируют вывести этот участок канализационных труб с территории завода «Амкодор-Онего» и продлить его до территории Пескобазы – общая протяженность сетей составит 6,5 км.

Недавно одна из жительниц района Усадьба обратилась в СМИ с жалобой на запах с места ремонтных работ (орфография и пунктуация автора сохранены): «На проезде Тидена после проведения работ по ремонту канализации, свезли кучи сухого говна с очистных сооружений для засыпки последствий», – негодует петрозаводчанка (подробнее об этом читайте в нашем материале «Соцсети: дорогу в Петрозаводске завалили сухими фекалиями»).

«РКС-Петрозаводск» уточняет, что работы проводились не на дороге, а рядом с ней, и на месте ремонтных работ был использован почвогрунт, а вовсе не то, о чем говорит в своем сообщении жительница района. Почвогрунт в данном случае – это смесь опилок и переработанного обезвоженного осадка сточных вод.

Подобная технология утилизации осадка с пользой для растений (почвогрунт удобряет землю) применяется повсеместно, это международная практика. АО «ПКС-Водоканал» использует исключительно сертифицированный продукт, а процесс компостирования на канализационных очистных сооружениях г. Петрозаводска был разработан совместно с двумя университетами: Петрозаводским государственным и университетом г. Оулу, расположенным в Финляндии. Отметим, что наши финские соседи используют аналогичный метод компостирования осадка и применяют его в целях удобрения и благоустройства. В

Петрозаводске, например, почвогрунт уже использовали во время работ по благоустройству территории на Октябрьском проспекте, д. 13, а также на улицах Варкауса и Мелентьевой.

У грунта, который использовался для благоустройства по проезду Тидена, взяли все необходимые пробы для подтверждения его безопасности. К сожалению, помимо положительных моментов (удобрение, облагораживание территории, выравнивание участка), у почвогрунта появился минус – запах. Как только сотрудники АО «ПКС-Водоканал» отметили появление неприятного запаха, почвогрунт на территорию проезда Тидена завозить прекратили.

Сейчас сотрудники Петрозаводского государственного университета вновь взяли пробы почвогрунта с целью выяснить причину неприятного запаха. Специалисты предполагают, что такое необычное явление связано с высокой температурой воздуха, при которой возобновился процесс компостирования, несмотря на то, что с технологической точки зрения все было сделано верно: предварительно осадок и опилки смешали и выдержали положенное для образования удобрения время. Если в ближайшее время запах устранить не удастся, ради комфорта петрозаводчан почвогрунт вывезут обратно на канализационные очистные сооружения».