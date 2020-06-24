Соцсети: дорогу в Петрозаводске завалили сухими фекалиями

В редакцию портала «Петрозаводск говорит» обратилась петрозаводчанка Анастасия с криком о помощи. По ее словам, ремонт канализации на проезде Тидена обернулся тем, что дорогу завалили сухим говном.

«На проезде Тидена после проведения работ по ремонту канализации, свезли кучи сухого говна с очистных сооружений для засыпки последствий. Так вот теперь у нас воняет ещё хлеще, чем было с протекающей канализацией. Люди ходят пешком, т.к. автобуса не дождаться и вдыхают эти ароматы, что вредно для здоровья. Жалобы в 051 были, никаких мер не принято. Кто ответственный за проведение работ? На нас решили сэкономить и отмыть выделенные для работ деньги? Куда смотрит министерство экологии?», - говорит горожанка.

Напомним, проблема с канализацией на проезде Тидена в Петрозаводске давняя. Год назад портал «Петрозаводск говорит» не единожды касался этой темы. Проблема состояла в том, что канализационные сети там оказались бесхозными, реки нечистот разливались регулярно, правда власти обещали выход. Неужели это он и есть? Портал «Петрозаводск говорит» постарается получить ответ.