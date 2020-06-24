24 июня 2020, 14:54
Тамара Егорова: День Победы врезался в память навсегда
Петрозаводчанка вспоминает 9 мая 1945
Все тяготы войны Тамара Егорова испытала во время эвакуации совсем маленькой девочкой. В 1944 году семья вернулась в освобожденный Петрозаводск. Все ждали окончания войны.
Она хорошо помнит тот теплый майский день, когда неожиданно в 4 часа утра заговорило радио, принесшее долгожданную, счастливую весть: Победа! Все ликовали и плакали от счастья…
Это было что-то, такая была радость, такая радость, что не передать словами!
- сказала Тамара Егорова.