Тамара Егорова: День Победы врезался в память навсегда

Все тяготы войны Тамара Егорова испытала во время эвакуации совсем маленькой девочкой. В 1944 году семья вернулась в освобожденный Петрозаводск. Все ждали окончания войны.

Она хорошо помнит тот теплый майский день, когда неожиданно в 4 часа утра заговорило радио, принесшее долгожданную, счастливую весть: Победа! Все ликовали и плакали от счастья…

Это было что-то, такая была радость, такая радость, что не передать словами!

- сказала Тамара Егорова.