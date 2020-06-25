Актеры «ТМ» проведут обряд посвящения в доме культуры ОТЗ

В 2019 году в Карелии на 21% выросла посещаемость театрально-концертных мероприятий, на 11% стало больше посетителей музеев и на 7% библиотек. Эти цифры привел глава РК Артур Парфенчиков во время своего годового отчета, выступая перед депутатами ЗС РК.

Он поделился подробностями создания крупного театрального центра, который планируется организовать на базе бывшего дома культуры ОТЗ, выкупленного карельским правительством. Реализация проекта планируется на 5 лет. Здесь в первую очередь планируется разместить театр «Творческая мастерская».

«Тот проект, который мы сейчас разрабатываем и будем реализовывать в ближайшие годы, конечно, он позволит нам создать, наверное, один из самых значимых театральных центров, я не побоюсь сказать, нашей страны. Это тот случай, когда мы объединим и реконструкцию старого здания и сделаем современную сцену в пристройке»,

– сказал Парфенчиков.

Он считает, что параллельно должен развиваться и сам театр, обновляться его репертуар, активизироваться гастрольная деятельность, усиливаться труппа.

«Они должны греметь на всю Россию»,

– заметил губернатор.

Не исключено, что в театр будут привлекаться талантливые актеры, в том числе и путем приобретения для них квартир в Петрозаводске.

«Это грандиозный проект. Мы даже с какой-то наглостью на него замахнулись»,

– сказал глава РК.

По словам Парфенчикова, Карелии придется взять на себя значительную часть расходов по реконструкции здания. Он рассказал, что в театральном центре будет три зала. В перспективе, не исключает глава РК, можно будет создать ТЮЗ, которому хватит места в новом центре.

Губернатор рассказал, что вместе с коллективом театра было принято решение первый спектакль «Творческой мастерской» в новом сезоне - нынешней осенью - сыграть в историческом зале бывшего дома культуры.

«Мы сядем на скамейки. Это некое освящение храма. Когда храм начинают восстанавливать, батюшка проводит службу даже у полуразрушенного алтаря. Мы должны около этого полуразрушенного алтаря провести вот такую службу. Не знаю, насколько корректно это сравнение. Наверное, корректно все-таки. И сыграть там первый спектакль этого сезона. И с этой мыслью будем двигаться дальше», – сказал Артур Парфенчиков.