Подземный тоннель в центре Петрозаводска реконструирован

Сегодня, 25 июня завершилась реконструкция пешеходного тоннеля на улице Максима Горького, переход под железнодорожными путями открыт для горожан, сообщает администрация города.

Первыми прошли по обновленному тоннелю, оценив его удобство и привлекательность, представители городской и республиканской власти.

«В рамках реконструкции перехода подрядчик полностью обновил подземную часть тоннеля и лестничные спуски, оштукатурил потолки, сделал облицовку стен, уложил асфальт, заменил электрооборудование, установил освещение, смонтировал поликарбонатный навес над лестницей со стороны улицы Фурманова, модернизировал систему водоотведения»,

- сообщается в релизе.

Уточняется, что администрация ради сохранения чистоты и порядка намерена установить в переходе камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения.