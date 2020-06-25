Открывается прямое авиасообщение между Петрозаводском и Мурманском

Авиакомпания «РусЛайн» открыла прямое авиасообщение между Петрозаводском и Мурманском. Самолеты начали летать с 24 июня, сообщает пресс-служба компании.

Полеты выполняются два раза в неделю - по средам и воскресеньем. Время в пути - всего полтора часа. Стоимость билетов начинается от двух тысяч рублей.

Совершать рейсы между карельской столицей и Мурманском будут современные 50-местные канадские самолеты Bombardier CRJ-100/200.

В авиакомпании выразили уверенность в том, что новые самолеты, которые связали два региона с высоким туристическим потенциалом, будут пользоваться хорошим спросом.