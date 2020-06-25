Владимир Путин намерен приехать в Карелию, если сложится график

Президент России Владимир Путин выразил согласие посетить Карелию, в частности поучаствовать в открытии музея Карельского фронта в Беломорске, пишет ТАСС.

В ходе общения главы государства в четверг в режиме видеоконференции с новым составом Общественной палаты РФ представитель карельских поисковых отрядов "Эстафета поколений" Илья Герасев рассказал о завершающем этапе работ над новым музеем в Беломорске и пригласил президента приехать на его открытие в сентябре.

"Работа, которую вы делаете, безусловно, чрезвычайно важна не только в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Это очень важно. Спасибо вам большое за приглашение, если сложится у меня график соответствующим образом, с удовольствием к вам приеду и посмотрю",

- ответил Путин.

Напомним, по плану музей Карельского фронта должен открыться в Беломорске 30 сентября.