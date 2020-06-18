Артур Парфенчиков прокомментировал перенос даты Парада Победы

На заседании правительства 18 июня Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал перенос даты Пара Победы на 30 сентября.

– Мы приняли решение, что есть возможность провести мероприятие, в том числе с задействованием сил военного округа. 30 сентября мы будем праздновать освобождение Карелии,

– сказал губернатор.

Он сообщил, что к тому времени на площади Кирова уже построят стелу города воинской славы. Артур Пафренчиков отметил, что объект подвергается критике, но заявил, что другого места для стелы, кроме как площадь Кирова, он не видит:

– Она должна находиться там, где проходят воинские колонны. И должна стоять справа, чтобы можно было отдать воинское приветствие.

Также он сообщил, что к 30 сентября должны открыть и музей Карельского фронта в Беломорске.

– Все эти основания дают нам основания предлагать провести мероприятие не 24 июня, а 30 сентября, - заключил Парфенчиков.