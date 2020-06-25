Названы причины задержки ввода новых детсадов в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков утверждает, что опасения по поводу обрушения кровли в петрозаводском детском саду на улице Ленинградская не подтвердились. Фактически речь идет о том, что детсад два года назад закрыли напрасно и он мог бы все это время спокойно работать.

На заседании ЗС РК 25 июня глава Карелии заметил:

«Мы закончим к 1 сентября все работы на Ленинградской в садике. Там не подтвердились эти предположения, которые были связаны с опасностью конструкции. Все там нормально. Но сейчас нужно после, в том числе всех работ по обследованию здания привести его в порядок. Но, конечно, это очень сложно здание приводить в соответствие с новыми нормами».

Парфенчиков сказал, что схожая ситуация сложилась вокруг построенного несколько лет назад детсада в микрорайоне Древлянке-8, который возводило ООО «Чистый город».

«Сейчас мы работаем вместе с собственником. Получили соответствующее заключение пожарных, санитарно-эпидемиологической службы. Там по ряду вопросов требуется очень серьезная реконструкция с составлением ПСД. Сейчас эти вопросы находятся в стадии обсуждения», – сообщил губернатор.

Он считает, что нужно, как можно быстрее строить новые детские сады в соответствии с существующими требованиями, а не переделывать старые.

По поводу неудачного строительства зданий для детей в поселках Ильинский и Ляскеля Парфенчиков сказал, что пришлось расторгнуть контракты с недобросовестными подрядчиками и заново переделывать проекты в связи с изменениями санитарных и противопожарных требований.

«Мы по сути делаем новые проекты и в Ильинском, и в Ляскеля. И я думаю, что в 2021 году мы эти садики по новым проектам построим»,

– сказал глава РК.

Между тем потребность в детских садах составляет в Карелии 9,5 тысячи мест.