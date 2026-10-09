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9 октября 2026
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Погода

Мощные дожди скоро зальют Карелию

Сильные осадки ожидаются ближайшей ночью в республике
вечерний город под дождем
Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня, в пятницу, Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска со ссылкой на информацию карельского гидрометцентра выпустила дополнение к экстренному предупреждению о неблагоприятном погодном явлении.

По данным источника, ночью 10 октября местами в Карелии ожидаются сильные дожди. Сильные осадки прогнозируются в южных районах республики.

Под действие непогоды может попасть Петрозаводск. Ранее сообщалось, что обильные дожди начнутся в карельской столице уже сегодня, 9 октября, во второй половине дня. 

О непогоде в Карелии экстренные службы предупредили накануне – погодный апокалипсис в виде сильных дождей с мокрым снегом шел на северные и центральные районы республики.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Затяжные дожди испортят настроение жителям Петрозаводска

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