Мощные дожди скоро зальют Карелию

Сильные осадки ожидаются ближайшей ночью в республике

Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня, в пятницу, Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска со ссылкой на информацию карельского гидрометцентра выпустила дополнение к экстренному предупреждению о неблагоприятном погодном явлении.

По данным источника, ночью 10 октября местами в Карелии ожидаются сильные дожди. Сильные осадки прогнозируются в южных районах республики.

Под действие непогоды может попасть Петрозаводск. Ранее сообщалось, что обильные дожди начнутся в карельской столице уже сегодня, 9 октября, во второй половине дня.

О непогоде в Карелии экстренные службы предупредили накануне – погодный апокалипсис в виде сильных дождей с мокрым снегом шел на северные и центральные районы республики.