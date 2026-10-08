Сильные дожди со снегом завтра обрушатся на Карелию

Экстренное предупреждение о непогоде объявлено в Карелии

Фото: Петрозаводск говорит

О грядущей непогоде в Карелии предупредили экстренные службы региона со ссылкой на прогноз республиканского гидрометцентра.

Днем в пятницу, 9 октября, и ночью в субботу, 10 октября, в Карелии ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Уточняется, что дождь со снегом ожидаются в северных и центральных районах республики.

Под действие неблагоприятного погодного явления могут попасть Беломорский, Кемский, Костомукшский, Медвежьегорский, Муезерский и Сегежский округа, а также Калевальский и Лоухский районы.