Сегодня в Карелии будет свежо и без дождя

В четверг погода будет бодрить

Фото: Максим Тихонов

Сегодня, 8 октября, в Карелии сохранится прохладная погода без осадков – об этом стало известно из сводки регионального гидрометцентра.

День будет облачным с прояснениями и без существенных осадков, рассказали синоптики. Ветер ожидается западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха будет колебаться от +7 до +12.

Облачно с прояснениями будет и в Петрозаводске. И тоже без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Будет свежо: всего +9, +11. Атмосферное давление будет расти.

По данным российского гидрометцентра, в четверг в Калевале +8,

в Сегеже и Суоярви +9,

в Кеми и Медвежьегорске +10,

в Кондопоге, Сортавале, Пудоже, Олонце +11.