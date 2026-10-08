Сегодня в Карелии будет свежо и без дождя

Сегодня, 8 октября, в Карелии сохранится прохладная погода без осадков – об этом стало известно из сводки регионального гидрометцентра.
День будет облачным с прояснениями и без существенных осадков, рассказали синоптики. Ветер ожидается западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха будет колебаться от +7 до +12.
Облачно с прояснениями будет и в Петрозаводске. И тоже без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Будет свежо: всего +9, +11. Атмосферное давление будет расти.
По данным российского гидрометцентра, в четверг в Калевале +8,
в Сегеже и Суоярви +9,
в Кеми и Медвежьегорске +10,
в Кондопоге, Сортавале, Пудоже, Олонце +11.