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9 октября 2026
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Погода

Ночью 8 октября в Карелии будет холодно – кое-где ожидается минус

О погоде на четверг узнали у синоптиков
Осенний парк в Петрозаводске.
Фото: Максим Тихонов

В четверг, 8 октября, сохранится прохладная погода без осадков – пожалуй, это основное, что нужно знать о предстоящем дне.

В Карелии будет облачно с прояснениями и без существенных осадков, рассказали в республиканском гидрометцентре. Ветер ожидается западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, +4, днём +7, +12.

Облачно с прояснениями будет и в Петрозаводске. И тоже без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. В ночные часы +2, +4, днём +9, +11. Атмосферное давление будет расти.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Синоптики призвали не пугаться первого снега в Карелии на этой неделе

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