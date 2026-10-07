Ночью 8 октября в Карелии будет холодно – кое-где ожидается минус

О погоде на четверг узнали у синоптиков

Фото: Максим Тихонов

В четверг, 8 октября, сохранится прохладная погода без осадков – пожалуй, это основное, что нужно знать о предстоящем дне.

В Карелии будет облачно с прояснениями и без существенных осадков, рассказали в республиканском гидрометцентре. Ветер ожидается западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, +4, днём +7, +12.

Облачно с прояснениями будет и в Петрозаводске. И тоже без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. В ночные часы +2, +4, днём +9, +11. Атмосферное давление будет расти.