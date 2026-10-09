Затяжные дожди испортят настроение жителям Петрозаводска

Обильные осадки ожидаются в карельской столице

Фото "Петрозаводск говорит"

Обильные и затяжные дожди идут в Петрозаводск. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

По данным источника, осадки начнутся в карельской столице уже сегодня во второй половине дня. Их принесут атлантические циклоны. Полностью прекратится дождь только в воскресенье, 11 октября. В городе за эти дни может выпасть 20 миллиметров осадков.

Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке около 10 градусов тепла.

Ранее сообщалось о том, что землетрясение произошло 9 октября в акватории Байкала.