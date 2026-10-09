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9 октября 2026
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Погода

Сегодня мощное ненастье охватит Карелию

Заметное похолодание в пятницу ощутят северные районы республики
снег на цветах
Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня, 9 октября, в Карелии будет облачно. По северным районам республики ожидаются осадки. Местами они будут сильные в виде дождя и мокрого снега. В южных районах пройдет небольшой, местами умеренный дождь, рассказали специалисты карельского гидрометцентра. 

Ветер юго-восточный, восточный, на севере северо-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +8, +13, на севере до +4.

Облачная с прояснениями погода будет в пятницу в Петрозаводске. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +10, +12. Атмосферное давление будет падать.

По информации российского гидрометцентра, сегодня в Калевале +5,

в Кеми +8,

в Сегеже +9,

в Суоярви, Медвежьегорске +10,

в Кондопоге и Сортавале +12,

в Пудоже и Олонце +13.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Погодный апокалипсис придет 9 октября в северные районы Карелии

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