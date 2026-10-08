Погодный апокалипсис придет 9 октября в северные районы Карелии

Сильные дожди и мокрый снег спустятся в пятницу на республику

Фото: Петрозаводск говорит

Специалисты карельского гидрометцентра рассказали, какой части республики в пятницу, 9 октября, повезет меньше всего с погодой.

В регионе будет облачно, ночью с прояснениями. По северным районам Карелии ночью небольшие, местами умеренные осадки, днем тоже ожидаются осадки. Местами они будут сильные в виде дождя и мокрого снега. В южных районах Карелии ночью без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер будет дуть юго-восточный, восточный, на севере северо-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +1, +6, на севере местами до -2, днём +8, +13, на севере до +4.

Облачная с прояснениями погода сохранится в пятницу в Петрозаводске. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, предупредили синоптики. Ветер юго-восточный умеренный. В ночные часы +4, +6, днём +10, +12. Атмосферное давление будет падать.