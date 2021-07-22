Перечислены серьезные осложнения у переболевших коронавирусом

Как следует из памятки Минздрава для россиян по профилактике осложнений после перенесенного коронавируса, у переболевших могут возникать различные осложнения в рамках постковидного синдрома. В частности, тромбозы, одышка, кашель.

«Частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции: тромбозы 20-30%, одышка 31,7%, кашель 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию 12,7%»,

- приводит РИА Новости комментарий из документа. Имеются и другие симптомы, но их проявление встречается реже.

Для профилактики специалисты рекомендуют людям, перенесшим коронавирус, пройти диспансеризацию. (фото newstracker.ru)