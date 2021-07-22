Коллекторам могут разрешить взыскивать долги с россиян за ЖКХ

Минстрой направил на согласование проект поправок к законопроекту, предусматривающий возможность коллекторов возвращать долги физических лиц за жилое помещение и коммунальные услуги, передает «Газета.ru». Об этом сообщается на сайте Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ).

Выбивать долги смогут коллекторы, которые входят в госреестр юридических лиц, ведущих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

В прошлом году задолженность граждан, имеющих прямые договоры с водоканалами, составила 3,1 миллиарда рублей. За тот же период управляющие компании недоплатили организациям водоснабжения и водоотведения 43,6 миллиарда рублей. Общая просроченная задолженность граждан за ЖКХ за 2020 год достигала 625 миллиардов рублей.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает установить для управляющих компаний, ТСЖ, жилищных кооперативов, ресурсоснабжающих организаций, региональных операторов по обращению с ТКО запрет на заключение с коллекторами договоров на возврат долгов. В связи с этим Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения совместно с частными операторами «Российские коммунальные системы» и Росводоканал направили письмо в адрес вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, где предложили не запрещать заключение подобных договоров с коллекторами для взыскания долгов за услуги ЖКХ.

Авторы считают, что жесткое ограничение на использование коллекторов приведет к дальнейшему росту дебиторской задолженности организаций водопроводно-канализационного хозяйства, сделает невозможным реализацию производственных и инвестиционных программ, и, как следствие, вызовет ухудшение качества питьевой воды, увеличение аварийности, нарушение процесса очистки сточных вод. Ситуация может привести к нарушению санитарно- эпидемиологического благополучия населения и лишению конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду. А создание дополнительных подразделений и штатных единиц в организациях водопроводно-канализационного хозяйства для возврата долгов более затратным, чем привлечение коллекторов, что может привести к росту тарифов, либо снижению затрат на производственные и инвестиционные программы водоканалов. Минстрой России поддержал инициативу водоканалов. (фото metrika.com)