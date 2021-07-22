В Водлозерском национальном парке потушили загоревшийся лес

В Водлозерском национальном парке из-за сухих гроз, прошедших 15-16 июля, вспыхнул лесной пожар. Очаг возгорания в районе реки Сухая Водла был обнаружен во время авиапатрулирования 18 июля.

К месту пожара выдвинулись инспекторы Водлозерского лесничества. Добираться пришлось по воде и еще 8,5 километров идти пешком по тайге, сообщается в паблике парка.

Специалисты со всем необходимым снаряжением, пробираясь через болота и ветровалы, оперативно прибыли к месту пожара.

Им удалось сдержать низовой пожар и не позволить распространиться на большую площадь. Локализовать возгорание смогли в течение суток, а в последующие сутки пожар был ликвидирован. (фото со страницы национального парка «Водлозерский»)