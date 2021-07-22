Роскачество обнаружило опасные женские трусы

Эксперты проверили на качество женские трусы 20 марок. Результаты исследования представило Роскачество. Не все женское белье прошло проверку. В тканях изделий некоторых брендов обнаружили токсичные вещества, на этикетках других содержалась недостоверная информация, у других подвело окрашивание.

Эксперты проверили изделия брендов Vis-a-vis, Palmetta, Women’ Secret, Comazo, Uniqlo, Incanto, H&M, «Дикая орхидея», «Дефиле», Victoria’s Secret, Belle YOU, Oysho, Intimissimi, Deseo, Innamore, Milavitsa, Tezenis, Triumph, Kiabi и Calvin Klein. Нареканий не вызвали трусы марок Palmetta, Comazo, «Дефиле», Victoria’s Secret, Intimissimi, Calvin Klein, Uniqlo, Triumph и H&M, передает РБК. А вот к другим брендам возникли вопросы.

Например, краска изделий марок Milavitsa, Belle YOU, Women’ Secret, Deseo оказалась неустойчива к поту, а в трусах Deseo еще и к стирке. В белье Vis-a-vis вместо заявленных в составе на этикетке бамбука и эластана был хлопок и вискоза. В трусах Incanto оказалось слишком много стирола – токсичное вещество, которое используется при обработке синтетики и искусственных материалов. Проблемы с гигроскопичностью, то есть способность поглощать и удерживать влагу, оказались у изделий марок Incanto, Kiabi, Deseo, Innamore, Milavitsa, Women’ Secret, Tezenis, Oysho, «Дикая орхидея». Вдобавок у трусов Women’ Secret оказалась низкая воздухопроницаемость.

Замруководителя Роскачества Елена Саратцева пояснила, что продавцы и агрегаторы не имеют права продавать одежду, не соответствующую требованиям техрегламента. По ее словам, организациям и предприятиям всех форм собственности, осуществляющим реализацию таких товаров, необходимо изъять их из оборота и прекратить продажу. (фото enigma-project.ru)