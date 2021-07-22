Жителям Карелии разъяснили, какие ограничения действуют во время ЧС

В Карелии с 20 июля действует режим ЧС. Сегодня в Минприроды региона решили разъяснить, какие ограничения действуют в этот период.

Запрещено посещать леса Сегежского, Суоярвского, Муезерского и Пряжинского районов до 31 июля. Собирать ягоды и грибы разрешено кроме этих четырех районов. В лесу запрещено разводить открытый огонь. Нарушителям грозит не только штраф до 500 тысяч рублей, но и уголовная ответственность - лишение свободы до 10 лет и штраф до 500 тысяч рублей.

Для тех, кто все же оказался в лесу, в министерстве напомнили о ряде запретов во время особого противопожарного режима. В частности, под запретом: разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи; курить, бросать горящие спички, окурки; стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия; оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал; оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор; выжигать траву, а также стерню на полях.

О лесных пожарах можно сообщать по круглосуточным номерам: 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00. Продление режима ЧС будет принято в зависимости от ситуации с действующими лесным пожарами. (фото admtyumen.ru)