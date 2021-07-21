Режим ЧС ввели в Карелии из-за лесных пожаров

На основе оперативных данных сегодня введен режим ЧС на всей территории Карелии. Об этом на своей странице сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

– Подписал соответствующий указ. В республике установлен IV класс пожарной опасности. Это решение позволит правительству республики, госорганам и главам администраций муниципалитетов работать в другом правовом режиме, избежать бюрократических проволочек при выделении средств на борьбу с пожарами.

Сейчас в Карелии действует 33 лесных пожара на площади 7 280 га, из них локализовано 15 на площади 1032,7 га. На тушении пожаров заняты более 700 человек. Это сотрудники Карельского центра охраны лесов, арендаторы, МЧС, отряды противопожарной службы, добровольцы, задействовано 150 единиц техники. Ежедневно проводится авиационное патрулирование лесов четырьмя самолетами Цессна. Общий налет составил почти 850 часов, сообщил глава Карелии.