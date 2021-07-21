21 июля 2021, 11:58
Происшествия

Жительница Сегежи ударила бутылкой по голове 83-летнюю пенсионерку

Женщина так спешила купить алкоголь, что ради этого пошла на преступление

Пожилая сегежанка получила бутылкой по голове за то, что отказалась пустить без очереди женщину, спешившую купить спиртное. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь, сообщили в МВД Карелии.

Как пишет пресс-служба полиции, пенсионерка стояла в очереди на кассе. Когда пришло время оплатить товар, женщину без спроса опередила другая покупательница, которая якобы очень торопилась приобрести алкогольную продукцию. Между посетительницами магазина начался конфликт, в ходе которого, по версии дознания, незнакомка нанесла пожилой сегежанке один удар по голове бутылкой со спиртным, которая находилась у неё в руках, затем расплатилась за покупку и ушла.

Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения в торговом зале. Благодаря записям правоохранители установили личность подозреваемой – 42-летней жительницы Сегежи. Она дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по факту побоев. Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. // Фото: VITVESTI.BY

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Метки: 
Карелия
Сегежа
МВД
насилие
криминал
алкоголь