Жительница Сегежи ударила бутылкой по голове 83-летнюю пенсионерку

Пожилая сегежанка получила бутылкой по голове за то, что отказалась пустить без очереди женщину, спешившую купить спиртное. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь, сообщили в МВД Карелии.

Как пишет пресс-служба полиции, пенсионерка стояла в очереди на кассе. Когда пришло время оплатить товар, женщину без спроса опередила другая покупательница, которая якобы очень торопилась приобрести алкогольную продукцию. Между посетительницами магазина начался конфликт, в ходе которого, по версии дознания, незнакомка нанесла пожилой сегежанке один удар по голове бутылкой со спиртным, которая находилась у неё в руках, затем расплатилась за покупку и ушла.

Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения в торговом зале. Благодаря записям правоохранители установили личность подозреваемой – 42-летней жительницы Сегежи. Она дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по факту побоев. Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. // Фото: VITVESTI.BY