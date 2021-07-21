21 июля 2021, 11:06
Происшествия

Площадь лесных пожаров в Карелии разрастается

Республика среди российских регионов занимает пятое место по масштабам пожаров

В Карелии увеличивается площадь лесных пожаров. К такому выводу можно прийти, сравнив данные, предоставленные главой региона Артуром Парфенчиковым и федеральным учреждением «Авиалесоохрана».

Как писал накануне вечером губернатор, в Карелии лес горел на площади 6 839 гектаров. Сегодня Авиалесоохрана сообщила, что площадь пожаров в регионе по состоянию на полночь составила почти 7,3 гекатара. По этому показателю республика занимает пятое место после Якутии, Камчатки, Иркутской области и Чукотки.

20 июля Карелию посещал глава МЧС России Евгений Зиничев. Он прилетел в Найстенъярви и отметил, что МЧС справилось с задачей отстоять населенный пункт. После его отъезда пожары вокруг поселка разгорелись с новой силой.

Ранее в этом сюжете:

После нас хоть пожар. Как глава МЧС слетал в пылающий Найстенъярви
подробнее...
Площадь лесных пожаров увеличилась в Карелии до 6,4 тысяч га
подробнее...
Шойгу отправил военные вертолеты тушить лесные пожары в Карелии
подробнее...
Торфяники загорелись под Рабочеостровском
подробнее...
В Карелии открыт центр добровольческой помощи пожарным
подробнее...
Евгений Зиничев дал оценку происходящему в Найстенъярви
подробнее...
Министр МЧС Зиничев проводит совещание на месте пожара в Карелии
подробнее...
Министр МЧС России прибыл в Карелию: фото и видео с места события
подробнее...
В Карелии ожидают прибытия министра МЧС России
подробнее...
Жители Найстенъярви просят: «Спасите нашу родину!»
подробнее...
С начала сезона на территории республики возникло 240 лесных пожаров
подробнее...
Спасение угорающих. Почему жители Найстенъярви возненавидели власть
подробнее...
Жители Найстенъярви: «Помогите спасти родину замечательных людей»
подробнее...
В двух районах Карелии призывают добровольцев для тушения пожаров
подробнее...
Трое пожарных пострадали во время борьбы с огнем в Суоярвском районе
подробнее...
Огонь от лесных пожаров угрожает поселку Суоёки в Суоярвском районе
подробнее...
Трассу «Кола» снова перекрыли из-за бушующего лесного пожара
подробнее...
Чиновникам поручили скосить траву и убрать мусор из-за угрозы пожаров
подробнее...
На помощь горящей Карелии прибыли десантники из Архангельской области
подробнее...
ГИБДД провела несколько сотен автомобилей сквозь задымленную «Колу»
подробнее...
Глава Карелии поручил облететь территорию и составить план тушения
подробнее...
Отряды пожарных из других регионов прибывают в Карелию
подробнее...
Мэр заверил, что пожары не опасны для Петрозаводска, люди возмущены
подробнее...
Движение на трассе «Кола» восстановили глубокой ночью
подробнее...
Найстенъярви чудом удалось отстоять, но пожаров становится все больше
подробнее...
Волонтеры покинули поселок Найстенъярви и больше не могут помочь
подробнее...
На трассе «Кола» закрыли движение из-за дыма от пожаров
подробнее...
Огонь ворвался на улицы Найстенъярви, людей срочно эвакуируют
подробнее...
Пожары в Карелии видны из космоса, в МЧС советуют закрывать окна
подробнее...
В Карелии на данный момент борются с 22 лесными пожарами
подробнее...
Артур Парфенчиков попросил не выходить на улицу и не ходить в леса
подробнее...
В Сегежском районе из-за разгула огня в лесах ввели режим ЧС
подробнее...
Жителям Петрозаводска объяснили, что запах гари для них не опасен
подробнее...
Огонь охватил леса Сегежского района, власти ввели режим ЧС
подробнее...
Силы МЧС брошены на тушение горящего леса под Петрозаводском
подробнее...
В Эссойле ввели режим ЧС из-за крупного лесного пожара
подробнее...
Дым от лесных пожаров окутал Петрозаводск
подробнее...
Жителей Найстенъярви эвакуировали из-за лесного пожара
подробнее...
Режим ЧС введен в Суоярвском районе Карелии
подробнее...
Обсудить
просмотр
190581
Метки: 
Карелия
лесные пожары
авиалесоохрана
МЧС
Евгений Зиничев
Найстенъярви