Площадь лесных пожаров в Карелии разрастается

В Карелии увеличивается площадь лесных пожаров. К такому выводу можно прийти, сравнив данные, предоставленные главой региона Артуром Парфенчиковым и федеральным учреждением «Авиалесоохрана».

Как писал накануне вечером губернатор, в Карелии лес горел на площади 6 839 гектаров. Сегодня Авиалесоохрана сообщила, что площадь пожаров в регионе по состоянию на полночь составила почти 7,3 гекатара. По этому показателю республика занимает пятое место после Якутии, Камчатки, Иркутской области и Чукотки.

20 июля Карелию посещал глава МЧС России Евгений Зиничев. Он прилетел в Найстенъярви и отметил, что МЧС справилось с задачей отстоять населенный пункт. После его отъезда пожары вокруг поселка разгорелись с новой силой.