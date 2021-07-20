После нас хоть пожар. Как глава МЧС слетал в пылающий Найстенъярви

Текст, фото, видео: Георгий Чентемиров

– Кто нам помогает? Я что-то не вижу помощи, *****. Сапогами тушим и пятилитровыми бутылками. Плавится все, *****, уже нету протектора на сапогах. Хоть бы кто-то прибежал со звездой, *****, я не знаю, притушил бы этой звездой, пламя накрыл. Бардак полный! Если огонь до моих домов дойдет, мне даже не стоит тушить дальше – просто бежать. А бежать мне некуда!

Житель поселка Найстенъярви Суоярвского района Карелии Александр Степанов эмоционально объясняет, почему его тревожит текущая пожарная обстановка в населенном пункте. За спиной мужчины – стена огня. Пылает валежник, заботливо сложенный на полосе отвода ЛЭП. По словам местных, деревья срубили энергетики, чтобы они не повредили провода (на то она и есть – полоса отвода). Жители хотели их растащить на дрова, но им не позволили. Впрочем, деревья все равно сгорели; правда, не в печах, а на открытом воздухе.

Порыв ветра – и огонь перекидывается на деревья. Волонтеры бросаются в дым и огонь, чтобы предотвратить верховой пожар.

Пока мужчины тушат пламя, воду им таскают женщины. От цистерны до горящего валежника – примерно триста метров. Вроде недалеко, но идти приходится по кочкам, мягкому мху, другому, пока еще не сгоревшему, валежнику. Женщины терпят.

Когда валежник уже почти потушен, прибывает подмога. Пожарные тянут от автоцистерны рукава и наливают воду в ведра уже поближе к месту пожара, чтобы таскать было не так далеко.

Наконец появляется авиация – вертолет. Линии электропередачи и расположенный рядом лес, кажется, спасены.

Это – лишь один эпизод битвы за Найстенъярви. Леса вокруг поселка горят с 14 июля. Пожарная обстановка в Карелии настолько тревожная, что 20 июля в республику прилетел глава МЧС России Евгений Зиничев.

Визит министра, мягко скажем, не афишировался. Журналисты неправительственных изданий узнали о нем случайно и долго не могли официально подтвердить информацию. Даже в Найстенъярви, когда к приезду Зиничева уже вовсю готовились, премьер-министр республики Александр Чепик не стал говорить на эту тему с журналистом, а перенаправил к пресс-секретарю губернатора, которая не брала трубку.

Александр Чепик в Найстенъярви встречал вертолет, на котором из Петрозаводска прилетели Евгений Зиничев и глаава Карелии Артур Парфенчиков. Чтобы соответствовать тревожной обстановке, премьер-министр надел камуфляжный костюм. Камуфляж не помог: Чепика всё равно было видно.

Вертолет с высокими чиновниками приземлился на территории Найстенъярвского лесозавода. Постапокалиптический антураж не испугал Евгения Зиничева. Министра чрезвычайных ситуаций повезли в ту часть поселка, которая больше всего пострадала от пожара. Зиничеву показали, как населенный пункт охраняют от подступающего огня. Минерализованную полосу глава МЧС не оценил.

– Вы вообще минерализованную полосу делали когда-нибудь? – грозно обратился бывший охранник президента к бывшему главному судебному приставу.

– Делали, конечно, – после паузы ответил Артур Парфенчиков.

– Вот в Сибири – там делают, – поучительно сказал Зиничев.

Затем министра подвели к пожарному, поливавшему водой почти потушенный лес. С пожарным у руководителя ведомства состоялся короткий, но отеческий разговор.

После этого главе МЧС России показали пожарный поезд. Глава МЧС России сделал вид, будто никогда не видел пожарного поезда, и с интересом осмотрел его содержимое. Затем, не отходя от поезда, чиновники попросили журналистов отойти в сторонку и провели блиц-совещание. Чепик позже рассказал, что разговор шел о предоставлении Карелии дополнительных сил и средств; почему этого нельзя было обсуждать при журналистах, осталось совершенно неясно.

В конце Зиничева спросили, как он оценивает работу своих подчиненных в Найстенъярви. А еще – почему местные жители вынуждены не спать по ночам и отпрашиваться с работы, чтобы тушить бушующие в округе пожары.

Министр напомнил, что лесные пожары – это зона ответственности другого ведомства, Минприроды. МЧС же отвечает за сохранность населенных пунктов, и с этой задачей они справились.

"Здесь фактически ничего не сгорело, кроме заброшенных построек. Будем находиться здесь, пока угроза не будет снята. Когда будет снята, будем помогать в лесу бороться",

– сказал министр.

На сгоревшее кладбище, отнюдь не заброшенное, главу МЧС, конечно, не водили, потому про кладбище он не сказал.

Далее Зиничев сделал сенсационное заявление.

"Что касается местных жителей, то я очень редко встречал, чтобы местные жители не отстаивали свои дома. Это принято во всем мире. Мы же понимаем, что Россия вся горит сейчас. Сил и средств вполне недостаточно, поэтому я считаю, что местные жители – это их право. Я не говорю про обязанность, но в том числе и обязанность гражданина".

После этого Евгений Зиничев сел в вертолет и улетел вместе с Артуром Парфенчиковым.

Местная пенсионерка Наталья Рогозина своим правом тушить лесные пожары воспользовалась сполна. Пока глава МЧС изучал устройство пожарного поезда, она таскала ведра с водой.

– У меня дом тут стоит, рядышком. Я боюсь, что пламя перекинется. Это наш поселок, мы тут прожили всю жизнь, будем его защищать, – сказал женщина.

Волонтеры и профессиональные пожарные трудятся в одной связке и круглые сутки. Руководитель пресс-службы МЧС Карелии Максим Рожин опроверг слухи о том, что прибывшая накануне подмога из Санкт-Петербурга ничего не делает.

– Пока половина работает, другая половина отдыхает. Поэтому когда они прибыли, одних сразу развезли по точкам, а остальные начали обустраивать лагерь. Люди увидели, как они таскают кровати, и решили, будто все бездельничают, – рассказал Рожин.

– На самом деле работают все. Мы и сами обходим, патрулируем территорию. Правда, есть локальные очаги, которые местные жители могут обнаружить раньше нас… – отметил представитель ведомства.

Есть, однако, и такие очаги, до которых руки просто не доходят – ни у пожарных, ни у волонтеров. Днем активно пылал и дымился лес в паре десятков метров от железной дороги. Его никто не тушил.

Вечером глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал пост, в котором рассказал об итогах визита. Он признал, что пожар в лесу около станции пока не потушен, но продвижение огня к населенному пункту удалось остановить. В целом в Карелии вечером действовали 38 лесных пожаров на площади почти 7 тысяч гектаров. Для помощи волонтерам и пожарным создан добровольческий центр.

Жители Найстенъярви, впрочем, за минувшую неделю безо всякого центра научились и координировать свои действия, и рисковать жизнью и здоровьем, спасая дома от огня. В конце концов, обязанности гражданина сами себя не выполнят.