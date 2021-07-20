Суд оставил без изменений приговор по делу о гибели детей на Сямозере

Верховный суд Карелии оставил без изменений оправдательный приговор руководству Роспотребнадзора по делу о гибели детей на Сямозере. Ранее с апелляциями на приговор городского суда в отношении тогдашнего главы Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и его заместителя Людмилы Котович обратились гособвинитель и представитель потерпевшей стороны.

«Апелляционным определением Верховного суда республики Карелия приговор Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 29 марта 2021 года оставлен без изменения, апелляционные представление и жалоба – без удовлетворения»,

- сказано в сообщении суда.

Коваленко и Котович обвинялись в халатности – ненадлежащем исполнении своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. По версии следователей, представители надзорного ведомства знали о многочисленных нарушениях, которые допустила директор оздоровительного лагеря в плане организации летнего отдыха, но выдали документ, позволивший лагерю продолжить работу.

В марте 2021 года Петрозаводский городской суд признал Коваленко и Котович невиновными в связи с отсутствием состава преступления.

Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Работники лагеря вместе с детьми отправились в поход по воде, погибли 14 детей.