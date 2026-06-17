Десять лет трагедии на Сямозере

В Пряжинском районе – день памяти

фото «Петрозаводск говорит»

Сегодня в Кудаме прошла панихида по детям, погибшим в трагических событиях на Сямозере десять лет назад. В Пряжинском районе - День памяти. Поминали 14 детей, чьи жизни трагически оборвались в Карелии в июне 2016 года.

Image Фото: сообщество "Храм Святителя Николая п. Кудама"

Группа детей, участвовавших в экстремальном походе, столкнулась с внезапным штормом, который сорвал все планы и привёл к гибели четырнадцати ребят. Этот поход включал в себя переходы по воде, ночёвки на островах и приготовление пищи на костре — всё, что должно было стать захватывающим приключением, обернулось бедой.

Сотрудники МЧС узнали о происшествии не от организаторов, а благодаря смелости одной из участниц — двенадцатилетней девочки, которая самостоятельно добралась до спасателей и рассказала о случившемся. Вспоминать эту дату тяжело многим семьям не только в Карелии, но в других регионах.