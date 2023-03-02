Экс-чиновник Коваленко выиграл суд о страданиях из-за дела Сямозера

Бывший руководитель карельского Роспотребнадзора Анатолий Коваленко в суде требовал взыскать с государства 12 миллионов рублей за свои страдания из-за сямозерского дела. Экс-чиновник требовал такую сумму в качестве компенсации за шестилетний период уголовного преследования, включая время домашнего ареста и пребывание под подпиской о невыезде.

1 марта Петрозаводский городской суд частично удовлетворил гражданский иск Коваленков, уменьшив размер компенсации в четыре раза. По решению суда бывшему главному санитарному врачу Карелии назначена выплата в 3 миллиона рублей. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

В 2016 году на Сямозере погибли 14 детей. В 2021 году суд оправдал бывшего и нынешнего руководителей регионального управления Роспотребнадзора Людмилу Котович и Анатолия Коваленко. Их обвиняли по статье «халатность», по причине которой могла произойти трагедия. // фото скриншот «Вести Карелия»