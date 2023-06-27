Еще одного чиновника осудили по сямозерскому делу

60-летнюю сотрудницу управления Росреестра по Карелии признали виновной в халатности. Об этом сообщили в прокуратуре.

Чиновница, вопреки требованиям законодательства, в июле 2018 года сняла регистрационную запись об аресте имущества ООО «КарелияОпен». Арест был наложен судом в 2016 году для обеспечения приговора в части гражданских исков при расследовании уголовного дела в отношении руководителя ООО «Парк-Отель «Сямозеро» по факту гибели 14 детей во время похода по озеру. Арест был снят в связи с заявлением конкурсного управляющего о признании организации банкротом и открытием конкурсного производства.

В результате был причинен особо крупный ущерб и нарушение прав потерпевших, которое выразилось в отчуждении с торгов имущества «КарелияОпен» на сумму свыше 15 млн рублей. за счет этих денег должны были погашаться иски потерпевших.

Суд назначил чиновнице наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права год занимать должности, связанные с осуществлением государственной регистрации прав. От отбывания наказания ее освободили в связи с истечением сроков давности.

Также приговором частично удовлетворены гражданские иски пяти потерпевших о взыскании с федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии морального вреда в связи с незаконными действиями сотрудницы на сумму 50 000 рублей в пользу каждого. // фото unsplash.com