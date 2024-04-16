Котович отсудила деньги по делу о гибели детей на Сямозере

Оправданная по делу о гибели детей на Сямозере руководитель регионального Роспотребнадзора Людмила Котович отсудила деньги на оплату услуг адвоката.

Петрозаводский городской суд назначил возмещение расходов на услуги адвоката в сумме 231 647 рублей, передает ТАСС.

Котович просила 150 тысяч, но суд учел размеры инфляции с момента трагедии на Сямозере в 2016 году.

Ранее прежний глава Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, также оправданный по делу о гибели детей во время водного похода, добился решения суда о выплате 4 миллионов рублей.

В июне 2016 года группа из 47 детей вышла в водный поход по Сямозеру, разыгрался шторм, погибли 14 подростков. // фото freepik.com