16 апреля 2024, 20:19
Охранник застрелил и расчленил сотрудника почты
33-летнего мужчину задержали, возбуждено уголовное дело
23-летнего сотрудника почты убили в Адыгее. Фрагменты его тела обнаружили на мусорном полигоне.
Подозреваемого задержали. Им оказался 33-летний охранник. Он работал вместе с убитым.
Между мужчинами был конфликт. Предположительно, вечером 14 апреля охранник подкараулил программиста у выхода с работы, застрелил его из служебного оружия, а затем расчленил и выбросил в мусорный контейнер. Ему мог помогать знакомый, пишет РИА Новости. Его действиям дадут правовую оценку.
В отношении сотрудника вневедомственной охраны возбудили уголовное дело. Он задержан. // фото unsplash.com/ Max Fleischmann