Охранник застрелил и расчленил сотрудника почты

23-летнего сотрудника почты убили в Адыгее. Фрагменты его тела обнаружили на мусорном полигоне.

Подозреваемого задержали. Им оказался 33-летний охранник. Он работал вместе с убитым.

Между мужчинами был конфликт. Предположительно, вечером 14 апреля охранник подкараулил программиста у выхода с работы, застрелил его из служебного оружия, а затем расчленил и выбросил в мусорный контейнер. Ему мог помогать знакомый, пишет РИА Новости. Его действиям дадут правовую оценку.

В отношении сотрудника вневедомственной охраны возбудили уголовное дело. Он задержан. // фото unsplash.com/ Max Fleischmann