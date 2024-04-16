Лососинка вышла из берегов в Петрозаводске

Стихия не утихает в карельской столице, синоптики предвещают еще дождливые и снежные дни.

Лососинка сегодня вышла из берегов. Вода затопила пешеходную дорожку в парке Ямка.

С противоположной стороны Советского моста вода успела подобраться к спортивной площадке.

Судя по фотографиям, опубликованным порталом Karelia.news, затоплена пешеходная дорожка под мостом, в воде находятся и деревья вблизи горбатых мостиков, вода накрыла и волейбольную площадку. // фото «Петрозаводск говорит»