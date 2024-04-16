Послания для потребителей наркотиков ищут на стенах в Петрозаводске

Полиция и волонтеры ищут в Петрозаводске надписи, адресованные потребителям запрещенных веществ. В ходе фоторейда удалось запечатлеть 24 факта наркорекламы на фасадах жилых домов. Информацию с просьбой удалить надписи направили в управляющие компании.

Еще 30 надписей были выявлены в ходе рейда городских властей. По ним ведутся проверки.

В полиции напомнили, что мероприятия проводятся в рамках первого этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгую смертью».

Правоохранители провели профилактические беседы с родителями и молодежью, а также проверили более 460 мест массового пребывания подростков. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»